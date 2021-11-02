Москва, 2 ноября, 2021, 17:20 — ИА Регнум. Ещё ряд российских регионов вслед за Новгородской областью могут принять решение о продлении режима нерабочих дней из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. О таких намерениях заявили, в частности, власти Коми, Амурской и Ульяновской областей.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Так, губернатор Ульяновской области Алексей Русских на заседании регионального оперативного штаба на исключил, что продлить нерабочие дни придётся, если «не удастся сбить всплеск заболеваемости».

За последние сутки в регионе, по официальным данным, выявлено 564 новых случаев заболевания, 15 пациентов с COVID-19 скончались.

Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил журналистам, что решение о продлении нерабочих дней будет приниматься исходя из ситуации на момент окончания текущих выходных. При этом он отметил, что при необходимостив регионе могут быть введены самые жесткие ограничительные меры, «вплоть до локдауна».

За минувшие сутки в Амурской области было выявлено 177 новых носителей коронавируса, что является рекордным показателем для региона за весь период эпидемии.

Губернатор Коми Владимир Уйба также сообщил, что вопрос о возможном продлении нерабочих дней будет рассмотрен с учётом статистики по заболеваемости по итогам текущей нерабочей недели.

В республике за последние сутки выявлен 381 новый случай заболевания, 20 пациентов с коронавирусом скончались.

Напомним, накануне Новгородская область первой среди российских регионов объявила о продлении режима нерабочих дней ещё на одну неделю — с 8 по 14 ноября включительно.

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