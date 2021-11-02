Саратов, 2 ноября, 2021, 17:20 — ИА Регнум. В Саратовской области из резервного фонда регионального правительства для своевременного оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией выделено около 38 млн рублей. Соответствующее распоряжение 2 ноября подписал вице-губернатор Роман Бусаргин.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

Следите за развитием событий в трансляции: «Неделя каникул: Россия борется с пандемией — трансляция»

Так, на оснащение коечного фонда необходимым оборудованием направят 10,5 млн рублей. Для Энгельсской городской клинической больницы №1 и Саратовской городской клинической больницы №6 имени В. Н. Кошелева планируют приобрести бесперебойные источники питания. Транспортные аппараты ИВЛ для обеспечения санавиации и реанимобилей закупят для областной клинической больницы.

Порядка 27,5 млн рублей направят на проведение работ по кислородоснабжению дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда, в том числе в таких учреждения, как Пугачевская районная больница, Саратовская городская клиническая больница №2 имени В. И. Разумовского, Энгельсская городская клиническая больница №1.

Дополнительно на борьбу с COVID-19 выделяется 37,951 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области со 2 ноября разрешили работу организаций, предоставляющих услуги шиномонтажа, деятельность нестандартных торговых точек, торгующих журналами и газетами. Ранее их деятельность из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции была приостановлена.

Читайте также: Власти Саратовской области разрешили торговлю газетами и услуги шиномонтажа

Читайте также: В Саратовской области от COVID-19 за сутки умерли 28 пациентов