Саратов, , 12:37 — REGNUM В Саратовской области за сутки от коронавируса умерли 28 пациентов. Таким образом, от COVID-19 в регионе скончался за время пандемии 3901 человек, сообщает 2 ноября облминздрав.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 13 мужчин и 15 женщин в возрасте от 42 до 83 лет, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с начала пандемии зарегистрировали 102 612 случаев инфицирования коронавирусом. Выздоровели за все время 90 536 человек.

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