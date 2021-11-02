Санкт-Петербург, 2 ноября, 2021, 17:21 — ИА Регнум. Общественные пространства Ленинградской области начали дезинфицировать во время нерабочей недели. Об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе областной администрации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дезинфекция

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Пользуясь всеобщими каникулами, специалисты государственной ветеринарной службы Ленинградской области проводят санитарную обработку общественных пространств против вируса COVID-19.

«Дезинфекция ведется комплексным средством кемицид, губительным для различных вирусов, но абсолютно безопасным для человека при высыхании», — говорится в сообщении.

Еще в последнюю неделю октября были завершены работы на общественных объектах в Кировском, Киришском и Лужском районах. Специалисты обрабатывают входы в магазины и аптеки, остановки общественного транспорта, детские и спортивные площадки, а также, по решению районных штабов, — помещения учреждений образования, культуры, социальные и административные объекты.

Всего с начала 2021 года отрядами дезинфекции госветслужбы во всех районах Ленинградской области обработано 952 объекта, в том числе социальных — 126, общая площадь составила 573 тысячи квадратных метров.