Вашингтон, 2 ноября, 2021, 17:09 — ИА Регнум. Компании Pfizer/BioNTech могут начать распространять вакцину от COVID-19 среди детей в возрасте от 5 до 11 лет уже 3 ноября после того, как 2 ноября группа экспертов установит критерии для использования препарата в данной возрастной группе, сообщает Reuters.

Вакцина

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В пятницу, 29 октября, управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) США разрешило экстренное использование вакцины для детей от 5 до 11 лет. Теперь американцы ожидают рекомендация директора центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США Рошель Валенски.

После получения разрешения FDA правительство США и компания Pfizer начали подкотовку к широкому распространению вакцины среди школьников, многие из которых возвращаются в школу для очного обучения.