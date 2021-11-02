Воронеж, 2 ноября, 2021, 16:47 — ИА Регнум. В Воронежском государственном университете вакцинацию от коронавируса прошли 86% сотрудников, данные на 2 ноября опубликовала пресс-служба вуза.

Vsu.ru Воронежский государственный университет

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«Сегодня в университете вакцинировано 86% сотрудников, и это лучший показатель среди воронежских вузов. Вскоре будет проведена очередная вакцинация и ревакцинация, и этот показатель приблизится к уровню коллективного иммунитета», — сообщил ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий.

В вузе добавили, что прививки сотрудники и студенты смогут сделать 15,16 и 17 ноября в актовом зале в главном корпусе вуза.

15, 16, 17 ноября в актовом зале ВГУ (главный корпус, третий этаж) студенты и сотрудники смогут пройти вакцинацию против COVID-19.

Отметим, что ранее в СМИ появились сообщения о массовом увольнении преподавателей в ВГУ, однако в самом вузе информацию опровергли.