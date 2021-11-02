Вашингтон, , 16:41 — REGNUM Президент США Джо Байден провел встречу с премьер-министром Японии Фумио Кисидой во время климатического саммита в Глазго, сообщают 2 ноября американские СМИ.

Джо Байден Ibtimes.com

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Байден и Кисидо прибыли в Шотландию, чтобы обсудить ситуацию изменения климата вместе с другими мировыми лидерами.

Во время диалога стороны пообещали укреплять союзнические отношения, а также сотрудничать с целью достижения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

Напомним, что ранее оба политика проводили телефонную беседу.