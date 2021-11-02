Санкт-Петербург, 2 ноября, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Наибольшая доля вакцинированных от коронавирусной инфекции в Петербурге — среди жителей, имеющих высшее образование, а также горожан старших возрастных групп. Такие данные получили ученые из Европейского университета Санкт-Петербурга и НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева, опросив 5064 жителя Санкт-Петербурга старше 18 лет.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Неделя каникул: Россия борется с пандемией — трансляция»

По данным проведенного в октябре опроса, 45,3% респондентов получили хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19. У образованных и пожилых петербуржцев процент вакцинированных оказался выше среднего.

«Люди старше 50 лет вакцинировались чаще — среди опрошенных 60−69 и 70−79 лет прививку сделали 51% и 53%. Чаще прививались люди с высшим образованием — о вакцинации сообщили 50% опрошенных», — говорится в сообщении Европейского университета.

Люди, переносившие коронавирус, вакцинировались менее охотно, видимо, полагая, что уже защищены антителами. Вакцинированных среди тех, кто хотя бы раз получал положительный ПЦР-тест на коронавирус, оказалось 36% — против 47% среди тех, кто положительный результат ПЦР-теста не получал.

Около 20% невакцинированных петербуржцев объяснили отказ прививаться медицинскими противопоказаниями. Однако специалисты уверены, что реальных противопоказаний к вакцинации очень мало.

«К группам риска относятся люди с онкологическими, ревматологическими заболеваниями, тяжелым поражением почек, печени, тяжелой сердечно-сосудистой патологией, диабетом. Эти заболевания не считаются поводом для медотвода, наоборот, таких пациентов нужно вакцинировать в первую очередь», — прокомментировала результаты исследования Оксана Станевич, врач-инфекционист, исследователь ИММИ ЕУСПб и НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева.

По ее словам, важно вакцинировать пациентов с ослабленным иммунитетом, потому что они переносят ковид тяжелее, чаще заражаются повторно.

Читайте также: В Петербурге не вакцинированы от COVID-19 около половины взрослых горожан

«Вакцинацию первым компонентом вакцины от коронавируса прошли 53,9% от числа взрослых жителей города. Еще 46,9% (взрослых) петербуржцев не вакцинированы», — сообщил 2 ноября глава комздрава Петербурга Дмитрий Лисовец.