Москва, 2 ноября, 2021, 15:47 — ИА Регнум. В России в День народного единства на мультимедийной платформе SMOTRIM.RU и в эфире сетевых партнеров региональных ГТРК стартует 16-часовой Всероссийский онлайн-марафон «Славься, Отечество!»

Duma.gov.ru День народного единства

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия готовится отмечать День народного единства — трансляция»

Главная цель онлайн-марафона — дать возможность многомиллионной аудитории стать свидетелями формирования российского государства, открыть для себя немало исторических фактов, окунуться в историю и быт народов, населяющих современную Россию.

Познакомиться с их культурой, по-новому взглянуть на героев прошлых столетий, пройти тропами первопроходцев с запада на восток и с севера на юг, разделить радость побед и горечь поражений предшественников, создав тем самым свою летопись страны.

В День народного единства состоится захватывающее телевизионное путешествие вглубь веков — в 1612 год, ставший переломным в истории российского государства.

Благодаря самым современным технологиям и творческим возможностям региональных компаний холдинга ВГТРК, зрители перенесутся на 4 столетия назад, преодолеют 17 миллионов квадратных километров, пройдут сквозь 11 часовых поясов, познакомятся с нравами, обычаями и верованиями наций и народностей, населяющих Россию.