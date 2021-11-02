Стокгольм, 2 ноября, 2021, 16:40 — ИА Регнум. Саммит по вопросам климата в Глазго (Великобритания) не может быть охарактеризованным как успешный — даже если ключевые вопросы, которые ускорят выполнение Парижского соглашения, будут решены в ходе встречи. Об этом 2 ноября в интервью DN заявил министр Швеции по вопросам окружающей среды и климата Пер Болунд.

Anders Sikvall Флаг Швеции

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«Он может быть важным шагом вперед. Но только когда у нас будет общий план по сокращению выбросов углекислого газа, мы сможем говорить об успехе», — подчеркнул министр.

Сам Болунд поедет на встречу в Глазго на следующей неделе. Это будет первый раз, когда он возглавит шведскую делегацию на столь высоком уровне.

В интервью изданию он отметил, что было бы «крайне негативно», если бы странам в ходе саммита не удалось решить вопрос о регулировании правил торговли углеродными единицами, что, по его словам, поставило бы под угрозу доверие к Парижскому соглашению.