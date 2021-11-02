Копенгаген, 2 ноября, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Коронавирусная инфекция свирепствует в Дании, поскольку за последние недели число пациентов с COVID-19, проходящих лечение в больницах, увеличилось вдвое. Как ожидается, в течение 2 ноября в Дании проведет заседание специальная комиссия, консультирующая датское правительство по вопросам борьбы с коронавирусом, пишет шведская Aftonbladet.

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Комиссия из одиннадцати человек, назначенная министром здравоохранения Дании Магнусом Хёйнике, может, например, рекомендовать ввести новые ограничения в стране или любые другие меры для замедления распространения коронавируса. Однако такие ограничения должны быть одобрены депутатами фолькетинга.

На прошлой неделе в Дании было зарегистрировано 11 369 новых случаев заболевания COVID-19 по сравнению с 4 751 заболеванием неделей ранее. За тот же период количество пациентов, нуждающихся в стационарной помощи, увеличилось вдвое и составило 248 человек.