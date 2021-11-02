Новосибирск, 2 ноября, 2021, 14:58 — ИА Регнум. В мэрии Новосибирска уточнили график работы общественного транспорта на ближайшие дни. Отмечается, что транспорт будет работать по графику рабочего дня.

Общественный транспорт

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«2 и 3 ноября наземный общественный транспорт будет работать в соответствии с графиком рабочего дня», — рассказали в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса города.

В новосибирском метрополитене также сообщили, что со 2 ноября движение поездов осуществляется по рабочему графику.

Напомним, ранее отмечалось, что с 30 октября по 7 ноября 2021 года Новосибирский метрополитен будет работать по графику выходного дня.