Ереван, 2 ноября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки провели 10 281 исследование на коронавирус, из которых 1232 дали положительный результат. Об этом 2 ноября сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Minzdrav.admoblkaluga.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

Всего в стране выявили 310 629 носителей коронавируса. Из них 272 332 справились с инфекцией, в том числе 1591 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находится 30 551 пациент с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 6441 пациента с COVID-19, из которых 62 — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 12 835 тестов на коронавирус 1071 были с положительным результатом. 1641 человек медики за сутки признали выздоровевшими, умерли 55 пациентов с COVID-19.