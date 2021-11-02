Варшава, 2 ноября, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Глава парламентской фракции правящей в Польше партии «Право и справедливость» Рышард Терлецкий 2 ноября в эфире Radio Kraków назвал условие, при котором правительство возвратит локдаун из-за пандемии коронавируса.

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По его словам, для рассмотрения введения локдауна число новых случаев заражения в сутки в республике должно установиться на уровне 40−50 тысяч.

«Очень большой вопрос, вырастет ли у нас распространенность заражений до такого уровня. Если вырастет, тогда нам будет очень тяжело удержать ситуацию под контролем и, конечно, будет введен локдаун», — отметил политик.

Терлецкий также подчеркнул, что в настоящее время в Польше фиксируется географически разные эпидемиологические ситуации. Так, наиболее сложная ситуация в Мазовецком и Люблинском воеводствах, а в Опольском и Свентокшисском регионах ситуация гораздо лучше.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние 24 часа в Польше выявили 4 514 новых случаев заражения коронавирусом. В последние две недели в среднем этот показатель достигает 5−10 тысяч.