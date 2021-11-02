Таллин, 2 ноября, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Введение с 1 ноября 2021 года в школах Эстонии обязательного экспресс-тестирования учителей и учеников на коронавирус вызывает вопросы. Об этом директор Ляэнемереской гимназии Таллина Денис Преснецов сообщил местному «Радио 4».

Сергей Алексеев Класс

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По его словам, в министерстве образования уверяют, что процедура проста, тест дети смогут сделать самостоятельно в начале учебного дня в присутствии учителя. Но, считает Преснецов, педагоги не должны выполнять еще и медицинские задачи.

«Родитель решает, тестировать ребенка или нет. Тесты будут отправлены домой всем родителям, которые согласились. Смысл делать тест в стенах школы, если важно предотвратить саму ситуацию, когда заболевший ребенок приходит в школу? Поэтому тест надо делать дома — в комфортных условиях, под надзором родителей», — заявил он.

Перекладывание ответственности на плечи педагогов стало еще одной обязательной нагрузкой, которые в последние годы в условиях корона кризиса только увеличиваются.

Он также рассказал о сложностях гибридного обучения — сочетания очной и дистанционной форм обучения: «Предположим, что в классе остались 7−10 учеников, а остальные — дома. Учитель должен приготовить уже две формы обучения. Родителям кажется, что можно включить камеру и все, но учитель должен сконцентрироваться на работе в классе, могут возникать проблемы — как технические, так и социальные. Гибридное обучение — невозможно».

Решение столичных властей о введении дистанционного обучения для учеников 4−8 классов директор гимназии назвал оправданным.

«В связи с новым порядком карантина невакцинированный и непереболевший ребенок вынужден уходить на изоляцию в случае контакта с заболевшим. Спустя четыре дня он должен сдать ПЦР-тест и, если результат отрицательный, вернуться к обучению», — описал Преснецов порядок решений в отношении заболевших коронавирусом учеников.