Москва, 2 ноября, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Возможность продажи российских ракетных комплексов С-500 в другие страны не исключена. Они обладают значительными преимуществами по сравнению с комплексами предыдущих поколений и могут заинтересовать иностранные государства, в том числе Индию и Китай, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

Militaryarms.ru ЗРС С-500 «Прометей»

«При продаже этих комплексов данным государствам необходимо учитывать не только их тесные связи с Россией, но и сложные взаимоотношения между Индией и КНР.

Не исключено, что России придётся вести сложные переговоры с каждой страной о продаже этих комплексов, чтобы не осложнить взаимоотношения с другим государством.

Стратегическое партнёрство РФ с этими странами вряд ли ослабнет в случае продажи комплексов в другую страну, но определённые осложнения могут быть.

Так что, возможно, России придётся делать совершенно равноправные предложения по продаже этих комплексов как Индии, так и КНР.

Если политическое решение о продаже комплексов С-500 будет принято, то сами сделки могут пройти через несколько лет, так как переговоры будут сложными, как уже было сказано.

Для отечественных производителей эти сделки могут быть важны не только потому, что они обеспечат их заказами, но и потому, что они привлекут внимание к их продукции потенциальных покупателей из других стран, повысят их конкурентоспособность.

Полученные от сделок средства производители могут направить на создание новых, более совершенных комплексов, что укрепит оборону России», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай, Индия и ряд других стран, являющихся партнерами России, могут стать первыми покупателями российской зенитной ракетной системы нового поколения С-500.

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