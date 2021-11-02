Москва, , 08:26 — REGNUM Китай, Индия и ряд других стран, являющихся партнеров России могут стать первыми покупателями зенитной российской ракетной системы нового поколения С-500. Об этом сегодня, 2 ноября, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в интервью РБК.

ЗРС С-500 «Прометей» Militaryarms.ru

По его словам, поставка системы С-500 на экспорт станет возможна после обеспечения новыми типами вооружения в необходимом объеме Вооружённых сил России.

«Индия — давний стратегический партнер России. В эту страну уже поставляются система С-400. Поэтому логичен интерес страны в будущем запросить у РФ С-500. когда это произойдет, покажет время», — пояснил Шугаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшее время в российскую армию планируется поставить первый серийный образец новейшей ракетной системы С-500, завил 1 ноября на совещании в Сочи президент РФ Владимир Путин.

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