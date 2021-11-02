Газпром не стал бронировать мощности транзита газа через Украину и Польшу
Москва, 2 ноября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Российская компания «Газпром» отказалась бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину и Польшу на первый квартал 2022 года.
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Согласно результатам аукционов бронирования на платформе Regional Booking Platform 2 ноября, «Оператор ГТС Украины» предложил транзитные мощности
У «Газпрома» действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м — это 109 млн куб. м в сутки.
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Также «Газпром» не стал забронировать мощности по прокачке газа по трубопроводу Ямал — Европа через Польшу
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что с 1 ноября транзит российского природного газа через территорию Украины сократился на треть по сравнению с данными на 1 октября. По его словам, этот показатель до 57 млн кубометров в сутки.