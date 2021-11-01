Киев, , 14:17 — REGNUM С 1 ноября транзит российского природного газа через территорию Украины сократился на треть по сравнению с данными на 1 октября. Об этом заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

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«С 1 октября транзит через Украину упал до 86 млн кубометров в сутки. При этом Газпром платит за транзитную мощность 109 млн кубометров. С 1 ноября транзит через Украину в очередной раз уменьшился — до 57 млн кубометров в сутки», — написал Макогон в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, в середин октября председатель правления украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко заявлял, что суточные объёмы прокачки газа через Украину сократились вдвое, до 80 млн куб. метров, хотя в начале 2021 года этот объём был равен 180 млн куб. метров.

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Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал ответные меры со стороны Киева, если Россия «перекроет поставки газа».