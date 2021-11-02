Манама, 2 ноября, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Власти Бахрейна в срочном порядке приняли решение о вакцинации детей в возрасте 5−11 лет от COVID-19. Об этом сообщают «Вести Израиль» 2 ноября.

Defense.gov Вакцина

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По последним данным, прививку разрешается делать препаратом фирмы Pfizer.

Национальное управление по здравоохранению страны пояснило, что решение принято по итогам эксперимента с участием 3100 детей. По итогам эксперимента оказалось, что вакцина эффективна в 90,7% случаев.