Саранск, 2 ноября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались семь человек. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба.

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано пять летальных случаев.

За сутки скончались семь женщин в возрасте от 48 до 88 лет.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 727 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 ноября в регионе выявили 161 новый случай заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 162 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 32 087 случаев. Активным носителем коронавируса в республике на данный момент является 4501 человек.

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