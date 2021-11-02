Саранск, , 14:02 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 2 ноября выявили 161 новый случай заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 162 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 32 087 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Коронавирус Sakhalin.gov.ru

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За последние сутки в республике выписаны 120 человек, всего с начала пандемии выздоровели 26 859 жителей Мордовии. 727 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались пятеро жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано семь летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активным носителем коронавируса в республике на данный момент является 4501 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 2 ноября в инфекционных стационарах республики лечение получал 2431 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдают за состоянием 4137 человек.