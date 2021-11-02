Подгорица, 2 ноября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. В Черногории в октябре от последствий заражения коронавирусной инфекцией умерли 185 человек, что на 40 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает агентство Mina.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Количество смертей в октябре было ниже на 5,6 процента по сравнению с сентябрем, когда от ковида умерли 196 человек.

Наибольшее количество смертей с начала пандемии было зафиксировано в марте 2021 года, когда умер 271 человек. Общее количество смертей, связанных с COVID-19, в Черногории составляет 2107. Массовая вакцинация началась 4 мая 2021 года.