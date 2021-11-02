Краснодар, 2 ноября, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства, отмечаемому 4 ноября, в этом году полностью пройдут в онлайн-формате. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Дарья Антонова ИА REGNUM День народного единства

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Традиционная «Ночь искусств» в этом году проходит под девизом «Искусство объединяет» — свои онлайн-мероприятия подготовили учреждения культуры, большинство из них намечены на 4 ноября.

Также в этом году с 3 по 7 ноября Краснодар примет участие в международном «Большом этнографическом диктанте» — на задания можно будет ответить онлайн, сертификат участника с указанием результатов будет сформирован сразу после прохождения диктанта в электронном виде.

На 4 ноября запланировано проведение онлайн-флешмоба «Танцуют все»: участникам предлагается дуэтом станцевать национальный танец на фоне природных, исторических, архитектурных достопримечательностей региона и опубликовать ролик в социальной сети TikTok с хештегами: #танцуютвсе, #Мывместе, #Мыедины, #Россияобъединяет, #КубаньТерриторияЕдинства, #МыЕдиныКРД.

В аккаунте Центра патриотического воспитания молодежи в социальной сети «ВКонтакте» состоится онлайн выставка «Мы Россия. Мы едины!» — пользователям предлагается посмотреть фотографии и открытки из разных уголков России.

Также 3 ноября в аккаунтах социальных сетей городского Центра молодежной политики состоится онлайн-игра «Краснодар — территория объединения»: студентам-иностранцам и молодежи разных национальностей будет предложено проверить свою эрудицию и ответить на вопросы о Дне народного единства.

Горожане 4 ноября смогут принять участие во флешмобе поздравлений с Днем народного единства: для участия на своих страницах в соцсетях предлагается опубликовать поздравления с Днем народного единства с хештегами: #сДнемНародногоЕдинства_поздравляю, #Мывместе, #Мыедины, #Россияобъединяет, #КубаньТерриторияЕдинства, #МыЕдиныКРД. Ещё один онлайн-флешмоб — «Народ, которым я горжусь», для участия необходимо 4 ноября опубликовать в социальных сетях рассказ о своих соотечественниках разных национальностей, чья жизнь и деятельность вдохновляет, вызывает уважение и гордость. 4 ноября с 12:00 в аккаунтах Центра молодежной политики в социальных сетях состоится видеоэксурсия «День народного единства», посвященная истории возникновения праздника.

В школах, учреждениях дополнительного образования, библиотеках Краснодара пройдут тематические акции, лекции и мастер-классы, приуроченные ко Дню народного единства. В связи с эпидемиологической ситуацией активности будут организованы в формате онлайн.