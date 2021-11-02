Нижний Новгород, 2 ноября, 2021, 13:44 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 2 ноября выявили 789 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 802 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 192 818 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки выписаны 377 человек, всего выздоровели с начала пандемии 172 275 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 40 жителей региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 7800 человек. Накануне сообщалось о 28 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 12 743 человека.

По состоянию на 1 ноября в регионе проведено 4 116 605 тестов для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 11 495 нижегородцев. Охват населения тестированием снизился по сравнению с предыдущей неделей до показателя 500,9.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции снизился и составляет 1,02. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда не изменился, на 2 ноября остаются свободными 19% коек в ковид-центрах.