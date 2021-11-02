Стокгольм, 2 ноября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. На прошлой неделе Комиссия по расследованию действий органов государственной власти по борьбе с пандемией резко раскритиковала действия правительства Швеции. По ее мнению, центральные власти не смогли остановить распространение коронавируса по территории страны. Однако премьер-министр Швеции Стефан Лёвен не согласен с критикой комиссии, назначенной самим же его правительством. Об этом он дал понять в интервью телеканалу SVT от 2 ноября.

Frankie Fouganthine Стефан Лёвен

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Напомним, что в своем докладе комиссия назвала действия правительства «катастрофой».

"Звучит так, будто все общество рушилось, — а это неправда. «Я думаю, что «катастрофа» — очень сильное слово», — отметил Лёвен.

На прошлой неделе комиссия также заключила, что правительство сделало недостаточно для проведения раннего тестирования на COVID-19.

«Наша обязанность как правительства — обеспечить наличие ресурсов. Правительство не проводит испытания. Ответственность за тестирование возложена на регионы», — заявил постфактум премьер-министр.