Ижевск, 2 ноября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 2 ноября прививку от коронавируса сделали 534 059 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Dzhmao.ru Вакцинация от коронавируса

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Второй компонент препарата получили 349 253 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 17 453 жителя республики. 3023 человека получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 100 453 человека, за указанный период количество вакцинированных увеличилось на 3545 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 ноября в республике провели 1 992 929 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 5109 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 7575 исследований.

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