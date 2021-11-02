Ижевск, , 13:02 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 2 ноября провели 1 992 929 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Тест на коронавирус Kolomnagrad.ru

За минувшие сутки лаборатории республики провели 5109 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 7575 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 22 человека. Накануне было зарегистрировано 10 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 2839 человек.

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