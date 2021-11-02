Глазго, Великобритания, 2 ноября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Количество ледников в горах Кавказа за последние 20 лет сократилось на 40%. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на конференции ООН по изменению климата в Глазго.

President.gov.ua Ираклий Гарибашвили

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Он заявил о необходимости действовать, чтобы сократить количество вредных выбросов в атмосферу. Для этого нужно больше амбиций и усилий.

«Грузия достигнет этой цели с помощью диверсификации возобновляемых источников энергии, увеличивая долю энергии ветра и солнца на энергетическом рынке, а также внедряя низкоуглеродные подходы в области строительства, промышленности и обращения с отходами, разрабатывая экологически безопасные технологии и услуги», — сказал Гарибашвили.

Напомним, в Глазго с 31 октября по 2 ноября проходит 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Президент России Владимир Путин не будет не ней выступать, так как для выступления не предусмотрено удаленного режима.