Ростов-на-Дону, 2 ноября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. В Ростовской области большинство мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства, состоятся в онлайн-формате. В музеи и театры пустят зрителей, привитых от COVID-19.

Дарья Антонова ИА REGNUM День народного единства в Москве

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В социальных сетях уже проходят различные акции и флешмобы. Дончанам предлагают сфотографироваться с семьёй в национальных костюмах народов юга России, исполнить песню «Калинка» на родном языке, стать участниками онлайн-квиза «PROЕдинство». В очном формате гостей примут музеи и театры. Однако доступны выставки и спектакли будут вакцинированным зрителям.

«В донских музеях будут организованы выставки, тематические мероприятия, посвященные историческим событиям 1612 года, истории, культуре, искусству и быту народов России. Гостей театров, помимо репертуарных спектаклей, будут ожидать фотозоны, праздничная сувенирная продукция и поздравления», — уточнила министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева.