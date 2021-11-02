Москва, 2 ноября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Просветительский проект «Большой этнографический диктант» стартует 3 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Pskov.ru Большой этнографический диктант

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Акция является международной, она пройдёт в онлайн-формате с 3 по 7 ноября. Проект знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности.

Участникам акции потребуется 45 минут на прохождение теста, состоящего из 30 вопросов. За свои ответы он получит оценку — до 100 баллов.

Подробнее о том, как принять участие в диктанте, можно узнать на сайте проекта miretno.ru.