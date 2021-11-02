Санкт-Петербург, 2 ноября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. За первый день ноября в Петербурге госпитализирован 341 пациент с COVID-19 и пневмонией, это на 95 человек меньше, чем в предыдущие сутки, сообщили 2 ноября в Смольном. В стационарах Петербурга в настоящее время находятся 7969 таких пациентов, это на 20 человек меньше, чем в предыдущие сутки.

Дарья Драй ИА REGNUM 1 Автомобиль скорой помощи

Следите за развитием событий в трансляции: «Неделя каникул: Россия борется с пандемией — трансляция»

При этом реанимационных палатах коронавирусных стационаров Петербурга размещены 749 пациентов (+2 человека к уровню предыдущих суток). В том числе 372 пациента подключены к аппаратам ИВЛ (-7 за сутки).

В Северной столице развернуто 9488 коронавирусных коек в 15 городских и трех федеральных стационарах. На 2 ноября свободны 30,15% таких коек (относительно норматива Минздрава России).

Амбулаторное лечении от COVID-19 в Петербурге проходят 38 604 пациента, это на 1136 человек меньше, чем в предыдущие сутки. Еще 3789 человека находятся на домашнем карантине (-464), 42 человека — в обсерваторе.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге за минувшие сутки уменьшился на 0,1 единицы и составляет на сегодня 1,10 единицы (от норматива Роспотребнадзора, равного 1 единице). Этот показатель говорит о том, сколько человек в среднем заражает один заболевший COVID-19 до своей изоляции.

Читайте также: В Петербурге нет признаков снижения распространения коронавируса

Напомним, за последние сутки в Петербурге выявили 3066 новых носителей коронавируса, выписали 3134 человека. Скончались от ковида за сутки 83 пациента.