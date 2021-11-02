Москва, 2 ноября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В России за последние сутки от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 1178 человек, это новый максимум с начала пандемии, свидетельствуют данные оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«За последние сутки подтверждено 1 178 смертей», — говорится в сообщении.

В Москве умерли 98 человек, в Санкт-Петербурге — 83, в Московской области — 49.

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Предыдущий максиму летальных исходов отмечался 29 октября, в тот день умерли 1163 пациента.