Краснодар, 2 ноября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтверждено 287 новых случаев заражения коронавирусом, числе новых заболевших ковидом 34 ребёнка, сообщили в региональном оперативном штабе 2 ноября. Накануне, 1 ноября, было подтверждено 286 новых случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В Краснодаре заболели 49 человек, в Новороссийске — 26, в Сочи и Красноармейском районе по — 22, в Армавире — 21, в Анапе — 19. В Ленинградском и Белоглинском районах по 12 заразившихся, в Отрадненском — 11, в Кореновском — 10, в Лабинском — девять, в Славянском — восемь, в Геленджике — семь, в Мостовском, Кущевском, Крыловском — по шесть», — уточнили в оперативном штабе.

Всего в регионе с 12 марта 2020 года подтверждено 82 099 случаев заражения коронавирусом, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 1444. Выздоровели 58 453 человек, скончались 7 465 жителей края.

В больницах Кубани с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся 6 407 человек, у 3 352 заражение вирусом подтвердилось. В тяжелом состоянии на ИВЛ 101 человек, на ЭКМО — семь. Дома лечатся 34 304 человека с подозрением на ковид, у 12 829 человек — подтверждённый диагноз.