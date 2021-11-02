Ростов-на-Дону, 2 ноября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. В Ростовской области выросло число желающих принять участие в прививочной кампании от COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 2 ноября.

Правительство Новосибирской области Вакцинация

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В настоящее время участие в вакцинации приняли 1млн 677,69 тыс. человек (+ 11 104 за сутки). Завершили вакцинацию, получив обе дозы антиковидной вакцины, 1млн 616,36 тыс. человек (+ 5 764 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области планируется привить от COVID-19 более 2 млн 710 тыс. человек. Темпы вакцинации в регионе выросли на фоне локдауна.