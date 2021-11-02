Санкт-Петербург, 2 ноября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга принципиально одобряет возможную вакцинацию детей от COVID-19, осталось дождаться соответствующего решения правительства РФ о том, какая вакцина подходит для этой цели. Об этом 2 ноября, отвечая на вопрос ИА REGNUM, сообщил председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец.

Кб8.рф Вакцинация ребенка (не от коронавируса)

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Он отметил, что в настоящий момент в Петербурге проживает около 900 тыс. детей. Большая часть их жизни проходит в организованных коллективах, и очень часто именно несовершеннолетние являются, в том числе, переносчиками коронавирусной инфекции.

«Моё отношение к этому (вакцинации детей, — прим. ред.) сугубо положительное, — сказал чиновник. — Как только появится безопасная вакцина, мы приложим все усилия, чтобы кампания по вакцинации детей в Петербурге протекала эффективно».

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Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 октября заявил, что решение по вопросу об обязательной вакцинации детей от COVID-19 должны принимать специалисты, это не вопрос Кремля.