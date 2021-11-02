Москва, , 12:14 — REGNUM «Народов много — страна одна!» — под таким лозунгом уже в шестой раз состоится Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». Акция проводится с 3 по 7 ноября в онлайн-формате на сайте miretno.ru и традиционно приурочена к Дню народного Единства.

Большой этнографический диктант в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Диктант позволит не только оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России, но и обратит внимание широкой общественности к вопросам межнационального мира и согласия.

Участниками диктанта могут стать все желающие жители России и зарубежных стран. Рабочие языки — русский, английский, испанский, китайский.

Задания будут опубликованы в 00:01 (мск) 3 ноября на официальном сайте Большого этнографического диктанта. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий — 100. Время прохождения — 45 минут.

Диктант впервые прошел 4 октября 2016 года, участие в нём приняли 90 тыс. жителей России. В 2020 году к акции присоединились 1 742 661 человек из всех регионов России и 123 стран мира.