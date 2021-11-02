Курск, 2 ноября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. В Курской области 2 ноября зарегистрирован 351 новый случай заражения коронавирусной инфекцией — на два меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе было выявлено 66 тыс. 903 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 57 тыс. 469 пациентов, в том числе 182 — за последние сутки.

Скончались 1620 человек. Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.