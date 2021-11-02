Москва, 2 ноября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. В Москве за сутки от коронавирусной инфекции скончались 98 человек. Об этом 2 ноября сообщает столичный оперативный штаб.

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Смертность от коронавирусной инфекции продолжает расти. Днём ранее, 1 ноября, в городе умерли 96 человек. Всего, по данным федерального оперштаба, в Москве за время пандемии умерли 31 536 ковид-пациентов.

За сутки госпитализировали 1568 человек, на ИВЛ находятся 767 пациентов. Выздоровели за сутки 6359 заболевших.