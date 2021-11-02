Москва, 2 ноября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. За минувшие сутки число выявленных заражений коронавирусом в России выросло на 39 008 случаев, сообщает 2 ноября оперативный штаб по противодействию COVID-19.

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Показатель суточного прироста начал снижаться благодаря улучшению эпидемиологической ситуации в Москве, где за сутки выявили 5736 новых случаев. Днём ранее исследования подтвердили в столице 7103 новых случая заражения.

Суммарное число заражений коронавирусом в столице достигло, по данным штаба, 8 593 200 случаев.

При этом смертность оказалось рекордной — за сутки скончались 1178 человек, что является самым высоким показателем за весь период пандемии.