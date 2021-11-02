Воронеж, 2 ноября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. В Воронежской области подтвержден 801 новый случай заражения коронавирусом. В регионе впервые число новых носителей коронавируса превысило 800 человек. Данные статистики опубликовал 2 ноября региональный оперативный штаб. Накануне, 1 ноября, сообщалось о 798 новых заразившихся.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

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Выздоровевшим после коронавируса в Воронежской области за последние сутки признан 151 человек. Скончались — сразу 85 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Всего в Воронежской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 155 836 человек, выздоровели из них 119 386 пациентов. Врачи не сумели спасти 7 330 воронежцев с ковидом.