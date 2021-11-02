Москва, 2 ноября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Российское движение школьников (РДШ) в преддверии Дня народного единства запустило в соцсетях сказочный песенный флешмоб «Единение в сказке».

Лицей №5 Оренбурга Баннер РДШ

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Движение разместило «вирусное» видео, участниками которого стали юные певцы, танцоры и актеры. Площадкой съемок видео был выбран Центральный детский магазин на Лубянке в Москве. Поддержал ребят и известный музыкант Анатолий Цой.

Целью всероссийского онлайн флешмоба является объединение восприятия Дня народного единства у всех школьников России.

«Мы знаем, что нас — жителей России объединяет общая культура и ценности, которые транслируются через самые разные произведения. Для подрастающего поколения источник вечных ценностей — народные сказки. Именно там каждый российский ребенок черпает мудрость, правила поведения, считывает образы и познает единый культурный код страны. Причем многие из них дети узнают не только через книги, но и через кино и мультфильмы», — прокомментировала исполнительный директор РДШ Ирина Плещёва.

Именно композиции из мультфильмов, снятых по сказкам, легли в основу флешмоба. Школьники устроили сюрприз для посетителей торгового центра в Москве и исполнили попурри из известных добрых песен: «Где водятся волшебники», «Песня Бременских музыкантов», «Песня о мечте», «ЧунгаЧанга», «Буратино» и др. Выкладывать свое участие во флешмобе ребята будут с хештегом #ЕдинениеВСказке. Школьники со всей страны в условиях пандемии и самоизоляции смогут объединиться, снять свои ролики и выложить их в соцсети, исполнив ключевые движения танца.

«Сказки, под песни из которых мы танцевали, очень важны, ведь они нас объединяют. И поэтому мы так дружно танцевали сегодня, ведь мы не были до этого знакомы с ребятами из других коллективов, но творчество нас сплотило. В сказках говорится о таких ценностях, как милосердие, дружба, любовь, это очень важно», — отметил участник флешмоба, активист РДШ Даниил Сидякин из Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября РДШ отметило День своего рождения. Из-за эпидемиологической ситуации в регионах практически все очные мероприятия, посвященные празднику, пришлось перенести. Однако в социальных сетях организации публикуются непрерывно поздравления из разных уголков страны.

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