Российское движение школьников запустило флешмоб «Единение в сказке»
Москва, 2 ноября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Российское движение школьников (РДШ) в преддверии Дня народного единства запустило в соцсетях сказочный песенный флешмоб «Единение в сказке».
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Движение разместило «вирусное» видео, участниками которого стали юные певцы, танцоры и актеры. Площадкой съемок видео был выбран Центральный детский магазин на Лубянке в Москве. Поддержал ребят и известный музыкант Анатолий Цой.
Целью всероссийского онлайн флешмоба является объединение восприятия Дня народного единства у всех школьников России.
Именно композиции из мультфильмов, снятых по сказкам, легли в основу флешмоба. Школьники устроили сюрприз для посетителей торгового центра в Москве и исполнили попурри из известных добрых песен: «Где водятся волшебники», «Песня Бременских музыкантов», «Песня о мечте», «ЧунгаЧанга», «Буратино» и др. Выкладывать свое участие во флешмобе ребята будут с хештегом #ЕдинениеВСказке. Школьники со всей страны в условиях пандемии и самоизоляции смогут объединиться, снять свои ролики и выложить их в соцсети, исполнив ключевые движения танца.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября РДШ отметило День своего рождения. Из-за эпидемиологической ситуации в регионах практически все очные мероприятия, посвященные празднику, пришлось перенести. Однако в социальных сетях организации публикуются непрерывно поздравления из разных уголков страны.
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