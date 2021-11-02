Москва, 2 ноября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. В России за последние сутки скончались от коронавирусной инфекции 1178 человек, что является самым высоким показателем с начала пандемии. Свежую статистику по заболеваемости COVID-19 опубликовал 2 ноября оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее, 1 ноября, от коронавирусной инфекции скончались 1155 жителей России, 31 октября — 1158, 30 октября — 1160, 29 октября — 1163. Суммарное число летальных исходов в результате COVID-19 в России достигло 240 871.

За последние сутки выздоровели 30 905 заболевших. Суточный прирост заражений начал снижаться и немного превысил 39 тысяч выявленных случаев.