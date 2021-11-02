Минздрав рекомендовал использовать «Спутник Лайт» только для ревакцинации
Москва, 2 ноября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Вакцинацию от COVID-19 препаратом «Спутник Лайт» целесообразно использовать для ревакцинации или после перенесенного заболевания, заявил 2 ноября внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов.
Он уточнил, что для первичной вакцинации, для ранее не болевших рекомендуется использование вакцин двухкомпонентных.
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Чуланов также добавил, что сегодня в России привиты чуть более 50 млн человек, однако этого недостаточно для формирования «надежного популяционного иммунитета».
Как сообщало ИА REGNUM, вопрос с нехваткой российской вакцины «Спутник Лайт», возникший в ряде российских регионов, решен, заявил 1 ноября глава Минздрава РФМихаил Мурашкона заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией