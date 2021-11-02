Санкт-Петербург, 2 ноября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге зарегистрировано 12 смертей среди вакцинированных от COVID-19, однако ни один летальный случай не был связан с прививкой. Об этом 2 ноября сообщил председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM.

Gov.spb.ru Дмитрий Лисовец

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По словам Лисовца, риск наступления летального исхода от COVID-19 в целом по популяции у жителей, которые закончили вакцинацию, снижается в 20 раз и более в сравнении с теми, кто не вакцинировался. Даже если человек заболел ковидом в тяжелой или среднетяжёлый форме и был госпитализирован, у людей, которые прошли цикл вакцинации, риск наступления летального исхода в три раза ниже, чем у невакцинированных.

«Мы рассмотрели 12 случаев, где были даже малейшие основания, подозрения, предположения, что летальный случай наступил непосредственно после вакцинации. Ни в одном из них не было обнаружено признаков, которые давали основания полагать, что наступление летального исхода произошло после вакцинации и от использования вакцины», — подчеркнул глава комздрава.

Лисовец также уточнил, что риск заражения вакцинированных составляет 1:11, доля заболевших вакцинированных в стационарах не превышает 8−10%.

«Вчера общался в очередной раз с главврачами стационаров. Задавал вопрос о том, есть ли пациенты, которые умирали в стационарах после вакцинации. Один из главных врачей отчитался, что за неделю умерло 27 пациентов, только один из них был вакцинирован от COVID-19, но у него были тяжелые сопутствующие патологии», — подытожил председатель комздрава Петербурга.