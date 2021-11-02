Симферополь, 2 ноября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы VII созыва Наталья Поклонская перенесла коронавирус, лечение она проходила в Крыму. Об этом Поклонская рассказала в интервью агентству «Крыминформ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Наталья Поклонская

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По её словам, заразилась она, а также её помощница и члены семьи после последнего приёма граждан в качестве депутата в Симферополе.

«Болезнь понятно, неприятная вещь, но отдельные впечатления о крымском здравоохранении — самое ужасное. Возможно, такой низкий уровень оказания медицинской помощи не только в Крыму. Но отношение бывшего министра здравоохранения… Возможно, только ко мне было такое», — вспоминает Поклонская.

Она уточнила, что лечилась дома и все время болезни находилась в Крыму, при этом получая консультации врачей из Москвы, Крыма, в частности Евпатории, в том числе — частной клиники.

Как сообщало ИА REGNUM, Наталья Поклонская, ранее руководившая прокуратурой Крыма и пять лет проработавшая депутатом Госдумы, указом президента РФ назначена послом в Кабо-Верде.