Канберра, 2 ноября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения австралийского штата Виктория за последние сутки зафиксировало значительное снижение числа новых случаев заражения коронавируса. 2 ноября стало известно, что SARS-CoV-2 заразились еще 989 человек в то время, как сутками ранее их число составляло 1471, передает телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Журналисты обращают внимание, что число вновь выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки в Виктории впервые опустилось ниже 1 000 с 28 сентября.

За последние 24 часа от COVID-19 в регионе скончались девять человек.

Отмечается, что 2 ноября 10 000 зрителей соберутся на ипподроме во Флемингтоне, чтобы посмотреть скачи в рамках Кубка Мельбурна. Однако власти уже предприняли меры предосторожности — для зрителей предусмотрены разные входы, публика будет поделена на сектора и не будет пересекаться, ношение масок будет обязательным.