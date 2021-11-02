Подгорица, 2 ноября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. В Черногории 12 976 граждан получили первую дозу вакцины от коронавируса в октябре, что является самым низким месячным уровнем с начала массовой вакцинации 4 мая 2021 года, сообщает институт общественного здравоохранения.

Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

По сравнению с сентябрем, когда первой дозой вакцинировано 33 145 человек, в октябре это число было в 2,55 раза меньше.

Большинство вакцинированных первой дозой ежемесячно было зарегистрировано в мае, когда было вакцинировано 92 863 человека.

Первую дозу вакцины от коронавируса получили 17 254 человека в июне, 26 600 — в июле и 33 640 — в августе.

В Черногории 75 человек получили первую дозу вакцины за последние 24 часа. Всего израсходовано 512 765 вакцин.

Среднесуточное количество вакцинированных первой дозой в октябре составило 418 человек, что также является самым низким показателем с начала массовой вакцинации в Черногории.

В сентябре среднесуточная численность вакцинированных первой дозой составляла 1104 человека. Самый высокий среднесуточный показатель среди вакцинированных первой дозой был зафиксирован в мае.

На сегодняшний день в Черногории закуплено более 1,2 миллиона вакцин.