Мельбурн, Австралия, 2 ноября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Девять человек были арестованы после того, как в Мельбурне (столица австралийского штата Виктория) прошло сразу несколько акций протеста против введения паспортов вакцинации от COVID-19. Протестующие также были недовольны политикой премьер-министра штата Виктория Дэниела Эндрюса и проведением Кубка Мельбурна. Об этом 2 ноября сообщил телеканал Nine News.

(сс) Nachoman-au Австралийская полиция

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

Около 200 протестующих прошли маршем к воротам ипподрома Флемингтона, где и состоялись масштабные скачки, чтобы выступить против действий правительства в связи с пандемией коронавируса. Полиция в происходящее не вмешивалась и наблюдала со стороны.

Однако после того, как толпа подошла к воротам ипподрома, девять дебоширов пришлось арестовать.