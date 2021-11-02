Симферополь, 2 ноября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Республика Крым получит более 97 млн рублей на приобретение концентраторов кислорода для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Средства регионам будут выделены из Резервного фонда правительства РФ, соответствующее распоряжение опубликовано 2 ноября на сайте правительства.

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«Концентраторы обеспечивают больницы кислородом для лечения пациентов с дыхательной недостаточностью. Такое оборудование обладает высокой производительностью — свыше тысячи литров в минуту», — уточняется на сайте правительства РФ.

Сумму в 5 млрд рублей распределят между 50 российскими регионами, которые в наибольшей степени нуждаются в таком оборудовании. Всего планируется закупить 157 единиц концентраторов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 10 тонн жидкого кислорода в больницы Севастополя и Крыма передал Черноморский военный флот.